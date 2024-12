Justiça russa condena norte-americano a 15 anos de prisão por espionagem

Um tribunal de Moscovo condenou hoje o cidadão norte-americano nascido na Rússia Yevgeny Spektor a 15 anos de prisão, depois de o considerar culpado de espionagem.

Spektor, que em 2022 foi condenado a três anos e meio de prisão por ter organizado o pagamento de um suborno, será transferido para uma prisão de regime severo, adiantou a agência de notícias Interfax.

Além disso, o cidadão norte-americano terá de pagar uma multa de 14 milhões de rublos, cerca de 134 mil euros à taxa de câmbio atual.

O tribunal de Moscovo especificou que a sentença inclui a que foi proferida em 2022, pelo que Spektor terá de permanecer na prisão durante 13 anos.

No primeiro julgamento, em que admitiu a sua culpa, ficou estabelecido que Spektor, antigo diretor-geral da Medpolimedprom, uma fábrica de equipamento médico, agiu como intermediário no pagamento de um suborno a um conselheiro do então vice-primeiro-ministro, Arkadi Dvorkovich.