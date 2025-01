Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira lamenta morte da médica Ana Nunes

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira emitiu esta noite uma nota a manifestar "o seu profundo pesar pela morte da médica Ana Nunes, uma profissional de saúde a quem a Região muito deve", escreve.

Salientando "as qualidades técnicas e humanas da Dra. Ana Maria de Jesus Nunes e o elevado sentido de missão nos cargos que ocupou no Serviço de Saúde da Madeira, faz desta especialista em Medicina Geral e Familiar um 'primus inter pares', sobretudo na área dos Cuidados de Saúde Primários", acrescenta.

Além do "mérito, competência e dedicação que, também, reconheço e louvo durante a sua presidência do Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IA-Saúde), de 2015 a 2017", José Manuel Rodrigues dedica as últimas palavras "à família, aos amigos e aos colegas de profissão, com quem privou", expressando "as mais sentidas condolências".