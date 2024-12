O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) manifesta o seu profundo pesar pela morte do Padre Agostinho Jardim Gonçalves, considerada "uma figura singular e um Homem Bom da Igreja Católica Portuguesa, que esteve sempre ao lado dos mais necessitados", e de e José Moniz, antigo treinador e seleccionador nacional de futebol.

José Manuel Rodrigues, lembra, em comunicado de imprensa, o trabalho social notável do Padre Agostinho Gonçalves que se destacou "como um dos fundadores da Oikos, organização não-governamental dedicada às questões da cooperação e do desenvolvimento, reconhecida internacionalmente e com um vasto trabalho social em África".

Reconhece que "o Combate à pobreza foi sempre uma das suas grandes e nobres missões".

O Padre Agostinho Gonçalves nasceu a 27 de Janeiro de 1932, foi ordenado padre a 22 de Setembro de 1956 e foi em Machico onde como sacerdote começou por dar grande atenção às pessoas mais carenciadas. Nos movimentos operários cristãos, teve uma vida dedicada à causa da promoção e dignificação dos trabalhadores.

Das inúmeras actividades eclesiais e sociais, destacou-se como responsável do Secretariado de Comunicação Social do Patriarcado por nomeação do cardeal-patriarca de Lisboa, dom José Policarpo, enquanto responsável pelo Sector América Latina do CCFD (Comité Católico contra a Fome e pelo Desenvolvimento), como fundador e presidente da Oikos e como membro da Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos no tempo da ditadura fascista.

Ainda no estrangeiro, foi cofundador, do Centro de Estudos do Desenvolvimento da América Latina (CEDAL).

"Neste momento de grande consternação, à Família e aos amigos expresso as mais sentidas condolências", manifestou o presidente da ALRAM.

José Manuel Rodrigues invocou também a memória do antigo treinador de seleccionados de futebol, José Moniz: "será sempre lembrado pelo seu percurso enquanto treinador nos clubes portugueses, quer no continente como na Madeira".

"Neste momento de grande tristeza é de enaltecer o empenho, a vontade e a determinação deste profissional do desporto no lançamento da disciplina de Educação Física nas escolas da Madeira", sublinhou o presidente do Parlamento. que expressa à família e aos amigos "as mais sentidas condolências".

