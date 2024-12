Papa lamenta morte do antigo Presidente dos EUA

O Papa Francisco lamentou hoje a morte do ex-Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, no domingo, afirmando que o antigo líder norte-americano tinha um firme compromisso com a paz.

De acordo com uma nota do cardeal Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, Francisco "ficou triste ao saber" da morte de Jimmy Carter.

O Papa expressou "as suas sinceras condolências", recordando "o firme compromisso de Carter, motivado por uma profunda fé cristã, na reconciliação e na paz entre os povos, na defesa dos direitos humanos, assim como no bem-estar dos pobres e dos necessitados", segundo o cardeal Pietro Parolin.

O antigo Presidente dos Estados Unidos, reconhecido com o prémio Nobel da Paz em 2002, Jimmy Carter morreu no domingo na sua casa em Plains, no estado norte-americano da Geórgia, aos 100 anos.

A sua morte foi confirmada pela família aos meios de comunicação norte-americanos e também pela organização Carter Center.