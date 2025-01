"Não há razão para tanto alarido", diz Miguel Pita sobre nova lei eleitoral

Face à "nova polémica da entrada em vigor da nova lei eleitoral na Madeira a tempo das eleições de 23 de Março 2025, o partido ADN – Madeira considera que não há razão para tanto alarido sobre esse assunto", pois, de acordo com Miguel Pita, "caberá a cada força política, de forma voluntária, cumprir com as novas regras, apesar de as mesmas ainda não estarem em vigor legalmente aquando do acto eleitoral".

O coordenador regional do partido ADN - Alternativa Democrática Nacional, "não vê razão para adiar as eleições de 23 de Março ou, pior ainda, criar um precedente grave de violação à Constituição Portuguesa ao voltar atrás na dissolução da ALRAM", quando, no seu entender, "é possível, com boa vontade, incluir o braille nos boletins de voto, assim como cumprir com a lei da paridade, ficando o voto em mobilidade para um próximo acto eleitoral".

O ADN acredita que "os próprios eleitores, seguramente, irão valorizar a boa vontade dos partidos políticos em prol de uma lei justa e adequada, em detrimento de mais um 'fait-divers' político desnecessário e inoportuno".