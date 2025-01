JPP convida Governo a divulgar estudo da pobreza antes das eleições

O Juntos Pelo Povo (JPP) considera "inadmissível" que a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude "mantenha no segredo dos Deuses" o estudo de caracterização da pobreza na Região Autónoma da Madeira, já concluído e entregue em Novembro do ano passado naquele departamento governamental.

A investigação foi realizada com a comparticipação de 130 mil euros de fundos europeus, no âmbito da Rede Europeia Anti-Pobreza, através do Núcleo Regional da Madeira, tendo concluído o trabalho dentro dos prazos previstos e procedido à entrega do relatório final à secretária regional de Inclusão Trabalho e Juventude, Ana Sousa.

De acordo com a informação difundida hoje, o Governo Regional não pretende divulgar já o relatório, recebido em Novembro, e aponta a sua apresentação pública para o final do primeiro trimestre. "Não faz sentido nenhum", adverte a presidente do JPP, Lina Pereira. "Um estudo é feito com metodologia, apresentação, caracterização e conclusão, não precisa de quatro meses para o analisar, portanto, ninguém compreende este bloqueio, a menos que a senhora Secretária queira esconder resultados que porventura confirmem o fracasso das políticas dos governos PSD que têm conduzido a um aumento da pobreza, desde que Miguel Albuquerque chegou ao Governo".

A dirigente do JPP diz que o partido, mais uma vez, vai recorrer aos "papelinhos" para ultrapassar o bloqueio imposto pela Secretaria de Inclusão, e anuncia que já, esta sexta-feira, saiu do partido um requerimento a solicitar cópia do relatório final, ao abrigo do direito de acesso a documentos administrativos relacionados com a gestão pública.

"Um estudo realizado com dinheiros públicos não é propriedade do Governo, é uma obrigação de quem governa dar a conhecer os resultados desse trabalho à população, aos deputados, às organizações", frisa Lina Pereira. "Anunciar que só o fará depois das eleições de 23 de Março, parece uma estratégia para esconder eventuais responsabilidades deste Governo". Nesse sentido, a presidente do JPP desafia o gabinete de Ana Sousa "a dar um sinal de transparência e coragem política", tornando público o estudo antes das eleições de 23 de Março.