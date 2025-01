JPP “faz falta” para formar um governo alternativo ao PSD

O histórico José Manuel Coelho foi quem representou o PTP na sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP. O ex-presidente dos Trabalhistas quase passou discreto, ao ocupar um dos últimos lugares na plateia do auditório onde decorreu o Congresso. No final aprovou os discursos e atribuiu relevante importância aos ‘verdinhos’.

“Foram discursos bons, porque este JPP é um partido democrático, é um partido que está na linha das liberdades de Abril e acho que é um partido que faz falta aqui na RAM para formarmos um governo que seja alternativa e mudança em relação ao PSD”.