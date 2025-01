PS apresenta-se "pronto para governar, com ideias e pessoas novas"

Paulo Cafôfo afirmou, hoje, que "o PS é a alternativa credível e responsável para a governação da Região, capaz de garantir a estabilidade que a Madeira precisa e pôr em prática as soluções que resolvam, efectivamente, os problemas que os madeirenses enfrentam".

O presidente do PS-M falava há instantes, num encontro com um grupo de cerca de 100 antigos militantes do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), que se encontram de visita à Madeira.

Perante o grupo de socialistas alemães, Cafôfo abordou a actual conjuntura socio-política da Região e garantiu que, nas eleições regionais antecipadas de 23 de Março, irá apresentar-se ao eleitorado mostrando "um PS-Madeira pronto para governar, com ideias e pessoas novas e capaz de dar um novo rumo à Região, colocando, verdadeiramente, os madeirenses no centro das decisões políticas".

Quanto à conjuntura regional realçou que a mesma é marcada por "graves problemas no acesso à saúde e à habitação, pelos baixos salários, pelas enormes assimetrias sociais e pelo elevado índice de pobreza".

A culpa, disse, é dos "sucessivos anos de governação do mesmo partido – o PSD – que governou em função das suas conveniências, e não em nome do superior interesse dos madeirenses".

O PSD já teve tempo mais do que suficiente e mostrou-se incapaz de responder aos desafios da Madeira e dos madeirenses, com uma fórmula que não produz resultados Paulo Cafôfo

O líder socialista regional assegurou também que está "comprometido em restaurar a credibilidade das instituições governativas e em garantir a estabilidade que a Madeira", perante uma crise política "sem precedentes".

Paulo Cafôfo elencou aquelas que serão as grandes prioridades para um Governo liderado pelo PS, a começar pela saúde, evidenciando: "a necessidade de reduzir as crescentes listas de espera para consultas, cirurgias e exames, garantir que não faltam medicamentos, solucionar o elevado número de altas problemáticas, apostar nos cuidados de saúde primários e valorizar os profissionais".

A habitação, apontou, será outra das "pedras basilares de uma governação socialista". Neste campo, alertou para "as elevadas carências existentes e com a impossibilidade de as pessoas comprarem ou arrendarem casa, devido aos preços astronómicos do mercado imobiliário, mas também aos baixos rendimentos".

Este foi, aliás, o mote para eleger o aumento dos rendimentos dos madeirenses como outra das prioridades do PS-M. Neste campo, reafirmou o propósito de "baixar o IRS e o IVA até ao diferencial máximo permitido, fazendo com que as famílias fiquem com mais dinheiro ao final do mês e baixando os preços dos bens e serviços".

A um outro nível, Cafôfo destacou a importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira e da atracção de investimento em áreas como as tecnologias e o mar "enquanto factores decisivos para a criação de mais empregos e mais bem remunerados", sem esquecer "a sustentabilidade ambiental e a necessária valorização das actividades tradicionais: agricultura e pesca".