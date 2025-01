CDS Madeira apresenta uma solução para cada problema da Região

A partir desta quarta-feira, 22 de Janeiro, e durante dois meses, o CDS apresentará uma proposta diária para resolver um problema da Madeira e dos madeirenses.

A iniciativa intitulada 'Um Problema - Uma Solução' prevê apresentar 60 soluções que vão de encontro às necessidades e anseios da população, algumas delas medidas com "a marca do CDS", fazendo parte do acervo de propostas do partido, já outras "são inovadoras e são resultado dos novos desafios com os quais a Região está confrontada e, também, com aspirações da sociedade madeirense".

A temática de hoje aborda o IRS.

O CDS Madeira considera que "o aumento dos rendimentos dos cidadãos e das famílias tem que ser uma das grandes prioridades da governação regional", pelo que propõe uma redução de 30 por cento em todos os escalões do IRS.

A classe média está enfraquecida e vive asfixiada por uma carga fiscal elevada, por taxas de juro altas e por um custo de vida em crescendo. Se as duas últimas situações são difíceis de controlar porque dependem de fatores externos, a primeira tem solução regional, por via do Orçamento. É por isso que o CDS volta a propor uma redução de 30 por cento em todos os escalões do IRS, conforme possibilita a Lei de Finanças das Regiões Autónomas. CDS M

A redução dos impostos sobre o trabalho "deve ser uma urgência da política fiscal da Região", apontam os centristas, lembrando que a medida já se aplica até o quinto escalão do IRS.

"Só assim garantimos uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos", remata o partido liderado por José Manuel Rodrigues.