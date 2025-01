CDS propõe diminuição das três taxas do IVA

O CDS propõe uma diminuição das três taxas do IVA, mesmo que aplicada de forma progressiva, por forma a "melhorar os rendimentos das famílias e a competitividade das empresas".

Essa é uma das propostas do partido, que aponta ser "uma verdade que inquestionável que, os preços dos bens essenciais, na Madeira, são superiores aos praticados no todo nacional, que a taxa de inflação, esse imposto cego, é persistentemente mais alta do que a do continente e que os madeirenses e porto-santenses têm de suportar os custos da insularidade e da ultraperiferia".

A Lei de Finanças das Regiões Autónomas prevê a possibilidade de reduzir em 30% as taxas de IVA nos Açores e na Madeira, realidade que já decorre nos Açores. Nesse sentido, o CDS entende que deve igualmente ser aplicado na Madeira.

"Esta tem de ser uma prioridade da governação regional", conclui.