CDS reflecte prioridades para o programa de Governo em Câmara de Lobos

A Comissão Coordenadora para a elaboração do Programa de Governo do CDS-PP Madeira reuniu-se, esta tarde, no concelho de Câmara de Lobos.

Mário Pereira, membro desta Comissão, foi o porta-voz da iniciativa e salientou que esta é a continuação de "um trabalho longo" que o partido tem realizado, no sentido de refletir sobre a Madeira.

"O CDS tem vindo a incorporar as suas ideias na sua ação política. Foi isso que fizemos no último Orçamento Regional, negociado no âmbito do governo, onde conseguimos introduzir um grande conjunto de propostas importantes. É para isso que vamos continuar a trabalhar e a refletir porque queremos ir ao encontro dos anseios da nossa população", referiu.

O CDS-PP pretende construir uma proposta de governo que seja equilibrada, muito focada nas questões sociais, que nos permita continuar a ter crescimento económico, mas que esse crescimento económico se reflicta em melhores condições de vida para a nossa população. Mário Pereira, membro do CDS-PP Madeira

Na reunião, o partido apresentou cinco áreas prioritárias para o desenvolvimento do programa: envelhecimento da população; redistribuição da pobreza; habitação acessível; combate ao consumo de substâncias psicoactivas; e a redução fiscal.

Sobre o envelhecimento da população, o partido propõe reforçar os apoios sociais para os idosos, garantindo-lhes qualidade de vida. Neste contexto, o partido sugere a conversão do Hospital Dr. Nélio Mendonça num instrumento de apoio adicional para a população mais vulnerável.

Quanto à redistribuição da riqueza, afirma que "não faz sentido termos uma Região que está a crescer economicamente, mas não tem a possibilidade de dar o mínimo de condições a toda a população, em especial à população que trabalha arduamente e não consegue pagar as suas despesas básicas"

Na questão da habitação, destacada como uma preocupação central, devido ao "aumento substancial" dos preços para compra e arrendamento, o que "tem dificultado a gestão das finanças das famílias madeirenses", o partido propõe uma maior intervenção das autarquias e do Governo Regional para assegurar a construção de habitações acessíveis, com "o devido enquadramento do ordenamento do território".

Já sobre as questões sociais, onde existe "um grande problema que surgiu nesta última década, relativamente ao consumo de substâncias psicoactivas, como o caso das novas drogas," o CDS-PP defende uma abordagem mais eficaz que inclua apoio psicológico, psiquiátrico e social, além de medidas para reintegração social.

Finalmente, sobre a questão fiscal, o partido considera que a Madeira "tem impostos muitos elevados" e que precisam ser ajustados. Desde modo, o CDS propõe uma redução coerente, como a diminuição do IVA. "Podemos manter um equilíbrio nas finanças públicas, permitindo ter uma redução fiscal que se reflicta nas famílias madeirenses, ao mesmo tempo que temos instrumentos suficientes para continuar a estimular a economia nas suas diferentes modalidades, inclusive no turismo", sublinha.