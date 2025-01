Emergência ou urgência médica?

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil fez saber, esta quinta-feira, que a afluência ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça já terá voltado ao normal, passadas algumas semanas de pico, desde o final de Dezembro. Ainda assim, embora “ninguém fique para trás”, ainda é elevada a afluência às Urgências.

Será que todos os pacientes que se dirigiram ao Serviço de Urgência padeciam de um caso de emergência médica? Saiba, neste ‘Explicador’, qual a diferença entre uma emergência e uma urgência médica.

Mesmo a nível etimológico existem diferenças entre as palavras ‘urgente’ e ‘emergente’. Muitas vezes utilizadas uma em substituição da outra, a confusão é expectável tendo em conta os acontecimentos que estão associados a urgências e emergências, situações que requerem uma intervenção rápida.

‘Urgência’ diz respeito ao que é urgente, de carácter do que não admite demoras, uma situação grave ou crítica. Já ‘emergência’ fala do que emerge, aparece, surge, um acontecimento inesperado ou de gravidade excepcional.

Posto isto, carece de explicar a diferença entre urgência médica e emergência médica. Em suma, a diferençam está na gravidade da situação médica. A emergência médica apresenta uma ameaça imediata à vida, saúde, bem-estar do paciente, ao passo que a urgência médica é uma ameaça num futuro próximo, que se pode tornar numa emergência no caso de não ser solucionada com alguma brevidade, idealmente em 24 horas.

Tanto a emergência como a urgência médica carecem de avaliação por um profissional de saúde.

Emergência médica

Uma emergência requer intervenção médica no imediato. Os hospitais que atendem emergências médicas estão preparados para qualquer tipo de situação, com Serviços de Urgência abertos 24 horas por dia, os 365 dias do ano. É caso do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que conta com equipamento especializado e pessoal qualificado para responder a todos os tipos de emergências médicas, em adultos ou crianças.

Contam-se como situações de emergência médica a dificuldade em respirar, dor no peito, convulsões, hemorragias que durem mais de 10 minutos, traumatismo craniano, fracturas graves, tosse ou vómitos com sangue, dor abdominal severa, fraqueza facial ou fraqueza num braço ou perna.

Urgência médica

Já os centros de cuidados de urgências médicas, como são as Urgências dos Centros de Saúde, não estão preparados para qualquer tipo de emergência médica, mas são a melhor opção para lesões ou doenças ligeiras que carecem de ser tratadas com brevidade. Uma urgência médica é uma situação grave, mas que não coloca a vida do paciente em risco imediato.

Os casos mais comuns de urgências médicas são a persistência de tosse, dor de garganta, dor de cabeça, vómitos, dores musculares ou corporais, dor de estômago ou diarreia; bem como fracturas ósseas ligeiras, desmaios, pequenos cortes, erupções cutâneas e dores de ouvidos.

Triagem de Manchester

Desde Junho de 2005 que o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como o do Centro de Saúde de Machico, funciona sob o sistema de Triagem de Manchester. Este sistema de classificação de doentes é acreditado pelo Ministério da Saúde, Ordem dos Médicos e Ordem dos Enfermeiros, e estabelece a prioridade no atendimento dos doentes em função da maior ou menor gravidade da sua situação clínica.

Quando o utente chega ao Serviço de Urgência é efectuada a inscrição na Admissão de Doentes e é encaminhado para o Gabinete de Triagem, onde um enfermeiro faz algumas perguntas contidas no Protocolo de Triagem, de modo a atribuir uma prioridade no atendimento que é expressa numa cor. O doente emergente corresponde à cor vermelha e deve atendido de imediato, segue-se o doente muito urgente (laranja) a ser atendido até 10 minutos. O doente urgente tem a cor amarela e pode esperar até 60 minutos, ao passo que o doente pouco urgente (verde) pode esperar duas horas. Ao doente não urgente é atribuída a cor azul e é aquele que poderá ter de esperar mais tempo até ser atendido.