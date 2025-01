Triagem de Manchester sem data para chegar à Ribeira Brava e a Câmara de Lobos

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, conta implementar o protocolo de Triagem de Manchester nas unidades de saúde da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos. A medida chegou a ser anunciada o ano passado, mas ainda não entrou em vigor.

Hoje, à margem das Jornadas de Infecciologia, que decorrem no Funchal, o secretário regional Pedro Ramos explicou que não há uma data concreta para a implementação da medida. Governante que adiantou ainda que há uma proposta também para o centro de saúde do Porto Santo, nomeadamente nos meses de maior afluência.

O Centro de Saúde de Machico foi o primeiro da Região a implementar o protocolo de Triagem de Manchester, conforme o DIÁRIO deu nota em Abril de 2024.

Implementado em Novembro de 1994, em Manchester, com o objectivo expresso de estabelecer um consenso entre médicos e enfermeiros do Serviço de Urgência, com vista à criação de normas de triagem baseadas na determinação do risco clínico, foi, entretanto, adoptado no Hospital Dr. Nélio Mendonça.