"Já baixamos dos mil cidadãos observados em termos de serviço de urgência" da Madeira

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil garantiu, esta manhã, que a capacidade de resposta dos serviços de saúde e de atendimento urgente, sobretudo no que concerne ao pico de gripe, "está adequada". "Como sabe ninguém fica para trás", disse ainda, revelando que para o dia de ontem os dados obtidos mostram cerca de 340 utentes a nível do Hospital Dr. Nélio Mendonça, mais 500 e tal nos diferentes serviços de atendimento urgente. "Já baixamos dos mil cidadãos observados em termos de serviço de urgência na Região Autónoma da Madeira, mas ainda é uma afluência elevada".

Ainda assim, os números vão ao encontro do pretendido, que é o de as pessoas se dirigirem, primeiramente, aos cuidados de saúde primários.

Pedro Ramos que disse ainda que limitação à actividade cirúrgica programada e com necessidade de internamento, por forma a libertar camas para os atendimentos urgentes, não causou constrangimentos de maior.

O governante falava na sessão de abertura das Jornadas de Infecciologia, que irão abordar, ao longo do dia de hoje, no Hotel Vidamar, as temáticas da Infecção VIH e Antiretrovíricos, Hepatites Víricas, Medicina do Viajante, Antibioterapia e Antifúngicos e as Doenças Emergentes e Reemergentes.

Trata-se de uma iniciativa do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM), através dos serviços de Medicina Interna e de Infeciologia, e que inclui, até o dia 25, as V Jornadas de Medicina Interna e a IV edição da iniciativa Madeira Lupus Clinic.

As Jornadas de Medicina Interna, no dia de amanhã, vão incidir nas questões da Insuficiência cardíaca, no papel do internista na área cardiovascular – Foco/Abordagem direcionada, na Hospitalização Domiciliária – O contínuo de atenção ao doente, na Síndrome de Fragilidade no idoso – Unidade do Doente Frágil e nos AVC, enquanto que o Madeira Lupus Clinic, a realizar no dia 25, terá por foco um olhar sobre esta doença no último ano e uma visão geral da terapêutica, assim como as Fronteiras na orientação clinica do Lupus, a missão e projectos futuros.

A Comissão Organizadora propôs-se também a abraçar a causa solidária, organizando um Jantar Solidário, no dia 24 de Janeiro, na Sala Oceano do Hotel VidaMar, com o tema ‘Luta Contra a Violência Doméstica’.