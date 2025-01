Acidente no túnel de Santa Cruz, na Via Rápida

Um acidente ocorrido esta manhã no túnel de Santa Cruz (Este), na Via Rápida, no sentido de quem segue para o Aeroporto, está a condicionar fortemente o trânsito naquela zona.

Foto Google Maps

A situação está a ser acompanhada pelas autoridades, nomeadamente a PSP. Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão no local.

Informação actualizada aponta para apenas uma pessoal envolvida, o condutor, vítima de capotamento. Um homem que estava consciente e orienfado quando a ajuda chegou, tendo sido transportado para o Hospital por precaução.