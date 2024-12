GNR conta 10 vítimas mortais em 6 dias de operação Natal

Quase 57 mil condutores fiscalizados, 609 apanhados com excesso de álcool, mais de 300 detidos por causa disso e quase 100 por nem terem carta de condução, resultando em mais de 8.300 contraordenações, além da parte mais grave, mais de 1,230 acidentes , das quais resultaram em 10 mortes, quase 40 feridos graves e mais de 340 ligeiros. Este é o balanço da Operação 'Natal e Ano Novo 2024/2025', cujos dados provisórios para os dias 20 a 25 de Dezembro de 2024, a Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgou esta madrugada.

"No período entre as 00h00 do dia 20 de Dezembro de 2024, e as 23h59 do dia de ontem, 25 de dezembro de 2024, no âmbito da Operação 'Natal e Ano Novo 2024/2025', a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou os seguintes dados operacionais, em resultado das ações desencadeadas pelos militares que, diariamente, estão empenhados na prevenção da criminalidade, no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, para garantir o decorrer das festividades e as deslocações de pessoas em segurança, nomeadamente", salienta:

56.911 condutores fiscalizados, dos quais, 609 conduziam com excesso de álcool e, destes, 308 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 95 pessoas por conduzirem sem habilitação legal;

Das 8.317 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se:

2.521 por excesso de velocidade;

301 excessos de álcool;

248 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC);

180 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

901 por falta de inspeção periódica obrigatória;

276 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

"Relativamente à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 1 231 acidentes, dos quais resultaram 10 vítimas mortais, 39 feridos graves e 344 feridos leves", refere.

Em relação aos acidentes com as dez vítimas mortais, importa referir que os mesmos dizem respeito a:

Despiste, ocorrido em 20 de dezembro, pelas 02h44min, na E. N. 125, na localidade de Albufeira, do distrito de Faro, no qual foi interveniente um veículo ligeiro, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 27 anos de idade;

Despiste, ocorrido em 20 de dezembro, pelas 20h25min, na Rua do Cantim, Fonte Coberta, na localidade de Barcelos, do distrito de Braga, no qual foi interveniente um motociclo, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 72 anos de idade;

Despiste, ocorrido em 21 de dezembro, pelas 02h05min, na E. N. 119, na localidade de Biscainho - Coruche, do distrito de Santarém, no qual foi interveniente um motociclo, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 37 anos de idade;

Atropelamento de peão, ocorrido em 21 de dezembro, pelas 10h45min, na Rua da Ponte Pereiro, na localidade de Pedroso – Vila Nova de Gaia, do distrito de Porto, no qual foi interveniente um veículo ligeiro, tendo resultado uma vítima mortal, do género feminino, com 76 anos de idade;

Colisão, ocorrida em 21 de dezembro, pelas 13h12min, na Estrada da Ponte Barão, na localidade de Boliqueime, do distrito de Faro, no qual foi interveniente um motociclo e um velocípede, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 19 anos de idade;

Colisão, ocorrida em 21 de dezembro, pelas 14h00min, no I.P. 2, na localidade de Beja, do distrito de Beja, no qual foram intervenientes três veículos ligeiros, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 71 anos de idade;

Atropelamento de peão, ocorrido em 21 de dezembro, pelas 17h58min, na Autoestrada N.º 19 (A 19), na localidade de Leiria, do distrito de Leiria, no qual foi interveniente um veículo ligeiro, tendo resultado uma vítima mortal, do género feminino, com 50 anos de idade;

Despiste, ocorrido em 22 de dezembro, pelas 04h37min, na Autoestrada N.º 23 (A 23), na saída para Benquerenças, do distrito de Castelo Branco, no qual foi interveniente um motociclo, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 28 anos de idade;

Colisão, ocorrida em 23 de dezembro, pelas 19h16min, no I.C. 2, na localidade de Santa Maria da Feira, do distrito de Aveiro, no qual foram intervenientes dois veículos ligeiros, tendo resultado uma vítima mortal, do género masculino, com 76 anos de idade;

Atropelamento de peão, ocorrido em 24 de dezembro, pelas 06h49min, na Rua Dr. Miguel F. Martins, na localidade de Oliveira do Bairro, do distrito de Aveiro, no qual a viatura após ficar destravada acabou por atropelar o próprio condutor, resultando na morte de uma vítima do género masculino, com 57 anos de idade.

A GNR assegura que a operação, que irá até ao início do ano novo, terá como prioridades a fiscalização às seguintes infrações:

Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas;

Excesso de velocidade;

Utilização indevida do telemóvel;

Utilização correta do cinto de segurança e do SRC;

Falta de inspeção periódica obrigatória;

Falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;

Incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem.

Por fim, termina a nota de imprensa a reafirmar "o seu compromisso de trabalhar para a segurança da população, sobretudo num período onde o convívio familiar e as tradições ganham ainda maior significado. Contamos com o contributo e a responsabilidade de todos para que estas festividades sejam celebradas em segurança e sem tragédias a lamentar", conclui.