GNR registou quatro mortos em 462 acidentes nos últimos três dias

A GNR registou entre sexta-feira e domingo 462 acidentes, dos quais resultaram quatro vítimas mortais, 11 feridos graves e 153 feridos ligeiros, segundo dados provisórios da Operação "Natal e Ano Novo 2024/2025" hoje divulgados.

As vítimas mortais resultaram de acidentes registados entre sexta-feira e domingo na localidade de Pontes, no distrito de Setúbal, na Aguadeira, distrito de Viseu, em Colmeias, distrito de Leiria, e na Autoestrada 5, em Cascais (Lisboa).

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que no período entre as 00:00 de sexta-feira e as 23:59 de domingo, os militares fiscalizaram 34.463 condutores, dos quais 235 conduziam com excesso de álcool e, destes, 138 foram detidos com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 73 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 7.507 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 1.399 por excesso de velocidade, 97 por excesso de álcool, 209 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha.

De acordo com os dados, foram registadas 85 contraordenações por uso indevido do telemóvel a conduzir, 635 por falta de inspeção periódica obrigatória e 241 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante a operação, que termina dia 02 de janeiro, a GNR irá continuar a priorizar a fiscalização da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, uso indevido do telemóvel.