Secretaria refuta "valores exorbitantes" que JPP refere sobre o preço da água para rega

A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente garante, em nota enviada à comunicação social, que no seguimento das declarações do Juntos Pelo Povo (JPP) , sobre o aumento das tarifas de água para regadio, que o método para calcular o valor total do pagamento de um suposto contrato de entrega de água de rega está "absolutamente errado".

Na nota enviada explica que a tarifa anual "de água de rega agrícola, de acordo com o novo tarifário, tem o custo de 42,13 euros/hora/ano, valor que cobre todas as entregas de água que sejam realizadas ao longo do ano, tanto no período de giro, como fora do mesmo."

"O cliente que utilize 50 horas de rega representa um contrato com '2 horas de água' pagará 84,26€ anuais, nunca os valores exorbitantes que o JPP refere", remata.