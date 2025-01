Câmara de Lobos enfrenta desafios, aponta Leonel Silva

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, destacou os principais desafios do concelho, com especial atenção para a mobilidade, o decréscimo populacional e a habitação. Durante um discurso, o autarca reconheceu que existem problemas estruturais que necessitam de atenção urgente e criticou as vozes que rejeitam investimentos na construção, referindo-se a elas como aqueles que abominam o betão.

Entre as prioridades identificadas, Leonel Silva realçou a elaboração de um plano de mobilidade que inclua uma alternativa à Via Rápida, medida que considera essencial não apenas para Câmara de Lobos, mas também para outras localidades da região. “Não é uma necessidade apenas para o nosso concelho, é para todos os que dependem desta infraestrutura”, afirmou.

A requalificação urbana foi outro ponto sublinhado pelo edil. Segundo Leonel Silva, a autarquia já investiu 4 milhões de euros nesta área, mostrando o compromisso em melhorar as condições de vida dos munícipes e tornar o espaço urbano mais atrativo para residentes e visitantes.

No entanto, o autarca alertou para um dos maiores desafios enfrentados pelo concelho: a demografia. Leonel Silva destacou o decréscimo da população como um problema preocupante, exigindo medidas para reverter esta tendência. Acrescentou ainda que a questão da habitação está diretamente ligada a este tema, sendo crucial encontrar soluções para atrair e fixar residentes.

“Os desafios são grandes, mas estamos comprometidos em enfrentá-los com estratégias que beneficiem a população a longo prazo”, concluiu o presidente, reforçando o compromisso da autarquia em trabalhar para o desenvolvimento sustentável do concelho.

