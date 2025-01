CDS defende a necessidade de tornar o hospital numa unidade de assistência a idosos e lar

O CDS reafirma a necessidade de tornar o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa unidade de assistência a idosos e lar, quando entrar em funcionamento o novo Hospital.

O partido entende, em comunicado, que o envelhecimento da população é "indiscutivelmente um dos grandes desafios que está colocado à governação e à sociedade madeirense."

"Já temos hoje 171 pessoas idosas para cada 100 jovens, o que demonstra o envelhecimento acelerado da nossa população e com tendência para agravar-se nos próximos anos. Se esta realidade revela um lado negativo, que é a redução drástica dos nascimentos e, por outro lado, tem um aspecto positivo, que é o facto de vivermos mais anos, a verdade é que esta última situação coloca desafios para os quais os serviços públicos, a comunidade e as famílias não estavam preparados", lê-se na nota.

É por isso que a Saúde e a Segurança Social estão a enfrentar sérios problemas para responder às necessidades dos nossos mais velhos. José Manuel Rodrigues, CDS-PP

José Manuel Rodrigues, deputado do CDS-PP Madeira, refere que as as 230 altas problemáticas nos Hospitais regionais e as mais de 1.200 pessoas que esperam por um internamento num lar, ou numa residência assistida, "ilustram o desafio que está colocado à Região e às suas políticas e serviços públicos."

"É por isso que o CDS está contra a venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça e defende a sua colocação ao serviço do apoio e acolhimento dos mais velhos. Assim como entendemos que há um conjunto de escolas encerradas em toda a ilha, que podem ser reconvertidas em lares, residências assistidas, centros de dia e centros de noite para os nossos seniores2, explica.

Se o ideal é manter os idosos nas suas casas; se é verdade que deve ser reforçada a ajuda domiciliária aos idosos que vivem nas suas casas; se é certo que o projeto Hospital Domiciliário deve ser estendido a toda a Região, é igualmente verdade que muitos dos nossos mais velhos precisam de atenção permanente e os familiares que trabalham não têm disponibilidade para prestar esse apoio. Daí a necessidade de investir em novas estruturas de acolhimento dos nossos maiores, já dependentes e sem autonomia. José Manuel Rodrigues, CDS-PP

O deputado disse, na conferência de imprensa levada a cabo esta manhã, que esta resposta não impede que se continue a trabalhar para que todos possam ter um envelhecimento activo, dando qualidade à esperança de vida de cada um dos madeirenses e portosantenses.

"A terceira e quarta idades não podem constituir um tormento e um pesadelo para ninguém e têm de ser uma fase do percurso de vida em que as pessoas tenham autonomia e independência para fazerem a sua vida. A idade mais avançada não pode ser um atraso, tem de ser uma oportunidade para viver com qualidade e dignidade", termina.