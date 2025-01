CDS defende transformação do Hospital Dr. Nélio Mendonça em lar para idosos

O CDS voltou a afirmar, esta manhã, a necessidade de converter o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa unidade de assistência a idosos e lar para os mais velhos, quando entrar em funcionamento o novo Hospital.

Com mais de mil idosos na lista de espera para integrarem um lar, o CDS considera "fundamental" encontrar soluções eficazes para garantir o bem-estar e a qualidade de vida desta parcela da população. Por isso, o partido manifesta-se contra a venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça e defende a sua reutilização para o acolhimento e apoio aos mais velhos, complementando as iniciativas de apoio domiciliário e o projecto Hospital Domiciliário.

Se o ideal é manter os idosos nas suas casas; se é verdade que deve ser reforçada a ajuda domiciliária aos idosos que vivem nas suas casas; se é certo que o projecto Hospital Domiciliário deve ser estendido a toda a Região; é igualmente verdade que, muitos dos nossos mais velhos, precisam de atenção permanente e os familiares que trabalham não têm disponibilidade para prestar esse apoio. Daí a necessidade de investir em novas estruturas de acolhimento para os nossos seniores, já dependentes e sem autonomia. José Manuel Rodrigues, CDS-PP Madeira

O CDS defende que a criação de novas estruturas de acolhimento para os idosos dependentes é essencial para garantir um envelhecimento activo e digno a todos os madeirenses e porto-santenses. "A terceira e quarta idades não podem constituir um tormento e um pesadelo para ninguém, têm que ser uma fase do percurso, em que as pessoas possam ter autonomia e independência para fazer a sua vida. A idade mais avançada não pode ser um atraso, tem de ser uma oportunidade para viver com qualidade e dignidade", sublinhou.