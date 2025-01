Levantamentos e compras na rede SIBS quase chegou aos 3 mil milhões de euros

No ano passado, "os montantes relativos às duas principais operações da rede SIBS (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático), consideradas no seu conjunto, atingiram o montante de 2.911,8 milhões de euros (2,7% de peso no total nacional), +8,9% que em 2023 (+7,2% no País)", informa hoje a DREM. De acordo com a autoridade estatística regional, "aquele valor engloba 2.236,2 milhões de euros de operações realizadas com cartões nacionais, +7,1% que no ano anterior (+7,0% no País), e 675,5 milhões de euros com cartões internacionais, equivalendo a um acréscimo de 15,3% face a 2023 (+8,1% no País)", o que significa que tanto os cartões nacionais como os internacionais, a Madeira superou o crescimento médio nacional.

Nos dados é possível perceber, contudo, que "os levantamentos totalizaram 750,7 milhões de euros, dos quais 687,7 milhões de euros com cartões nacionais e 63,1 milhões de euros com cartões internacionais, representando decréscimos de 0,6%, 0,3% e de 3,9%, pela mesma ordem", sendo que "no País, a tendência foi a mesma, com decréscimos de 1,4%, 1,5% e de 0,7% respetivamente".

Foto DREM

Contudo, "as compras através de terminais de pagamento automático (TPA) rondaram os 2.161,0 milhões de euros, que se repartiram em 1.548,6 milhões de euros com cartões nacionais e 612,5 milhões de euros com cartões internacionais", o que "comparando com 2023, as variações foram igualmente positivas, de 12,6%, 10,7% e de 17,7%, respetivamente. A nível nacional, as variações foram do mesmo sinal, de 10,8%, 11,0% e 9,7%", frisa, denotando-se uma cada vez maior utilização de cartões como principal forma de pagamento, em detrimento do levantamento de dinheiro.

"Os pagamentos totalizaram 188,6 milhões de euros, o que corresponde a uma quebra de 14,5% (-34,4% no País)", sinaliza.

"A análise dos dados dos levantamentos adicionados das compras através de TPA, por município, mostra que no Funchal foram movimentados 1.785,0 milhões de euros, que correspondem a 61,3% do total da Região (61,8% em 2023). Em sentido oposto, o Porto Moniz foi o município com o movimento mais baixo, ficando-se pelos 24,1 milhões de euros. Em termos de crescimento face ao ano anterior, destacou-se a Ribeira Brava (+15,0%), com o maior aumento, surgindo, no polo oposto, o Porto Santo (+6,4%). No Funchal, a variação foi de +8,1%", resume a incidência municipal.

E acrescenta: "Reduzindo o âmbito de análise ao 4.º trimestre de 2024, observa-se que o valor dos levantamentos adicionados das compras através de TPA ascendeu aos 774,7 milhões de euros, repartindo-se em 197,6 milhões de euros de levantamentos e 577,2 milhões de euros de compras através de TPA, significando variações, pela mesma ordem, de +10,4%, +0,4% e de +14,3%", conclui esta análise.

Semana do Black Friday cresceu, semana do Natal decresceu

Uma vez mais, a Direção Regional de Estatística da Madeira divulga dados específicos por períodos de maior consumo, nomeadamente o Black Friday ou a Semana do Natal. "Dado que o detalhe de informação disponível permite uma análise mais fina em termos da evolução dos montantes movimentados na rede SIBS, a DREM apresenta, a exemplo dos anos anteriores, uma análise do período compreendido entre a 1.ª semana de Novembro e o final do ano, por corresponder a uma altura do ano muito intensa em termos de compras", explica.

Foto DREM

Assim, "observa-se que na 1.ª semana do período em análise (semana 44, de 28 de Outubro a 3 de Novembro), o montante de levantamentos e compras TPA se fixou em 56,9 milhões de euros, registando um crescimento de 4,6% face à semana anterior e superando em 6,2% o valor da mesma semana do ano anterior", salienta. "Na semana do Black Friday (semana 48, de 25 de Novembro a 1 de Dezembro), o valor movimentado ascendeu aos 64,7 milhões de euros, +13,8% que na semana anterior e +20,7% do que na mesma semana de 2023".

Nas semanas seguintes, "o agregado dos levantamentos e das compras através de TPA aumentaram em termos homólogos nas semanas 49 (+8,9%) e 50 (+9,6%). Na semana anterior ao Natal (semana 51), foi atingido um pico, com um montante de 70,0 milhões de euros, o que representou um crescimento de 12,6% em relação à semana anterior, embora tenha sido 0,5% inferior ao valor registado na mesma semana do ano precedente", realça.

E conclui: "De notar que, em 2024, a semana com maior valor movimentado foi, também, a semana que antecedeu o Natal. Por fim, na semana após o Natal (52, última de 2024), o valor movimentado praticamente voltou aos níveis da 1.ª semana do período em análise (semana 44), com o total de levantamentos e compras através de TPA a fixar-se em 54,5 milhões de euros."