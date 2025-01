Carro despista-se e fica em risco de cair num ribeiro no Porto da Cruz

Um carro despistou-se na noite de ontem, no sítio do Larano, no Porto da Cruz, e ficou em risco de cair num ribeiro.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados para este acidente por volta das 22h30 e deslocaram-se ao local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada visto que o condutor não estava preso no automóvel.

O condutor, um homem de 70 anos, não apresentava ferimentos grave, mas foi transportado para o Centro de Saúde de Machico e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.