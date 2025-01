Sporting e Benfica com tarefas desiguais no 'sprint' final para o play-off

Sporting e Benfica enfrentam tarefas desiguais para concretizar o objetivo comum de prosseguirem a caminhada na Liga dos Campeões de futebol, no duplo confronto luso-italiano com Bolonha e Juventus, da oitava e última jornada da fase de liga.

Os rivais lisboetas procuram agarrar na quarta-feira um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final, uma vez que já não têm possibilidade de alcançar o apuramento direto, mas estão apenas dois pontos acima da primeira equipa em zona de eliminação -- surpreendentemente, o Manchester City -, e também correm o risco de terminar já em janeiro a aventura europeia.

O trabalho do campeão nacional e líder isolado da I Liga parece mais facilitado, pois receberá uma equipa do Bolonha já está afastada da próxima fase, enquanto o Benfica jogará em Turim, onde a Juventus ainda sonha com o apuramento direto para os 'oitavos', reservado aos oito primeiros classificados.

Apesar de contar com apoio dos adeptos, o Estádio José Alvalade não terá lotação esgotada, uma vez que o Sporting foi punido pela UEFA com a interdição parcial do recinto, concretamente, o setor A14, devido à utilização de artefactos pirotécnicos em jogos anteriores da competição.

Com cinco derrotas, dois empates (um dos quais no Estádio da Luz) e uma única uma vitória, obtida na ronda anterior, frente ao Borussia Dortmund, o Bolonha ocupa o 28.º na nova fase de liga e tem traçado um destino que o Sporting pretende evitar e que já pereceu mais improvável.

Os 'leões' venceram três dos primeiros quatro encontros e empataram o outro, mas após a saída do treinador Ruben Amorim para o Manchester United sucederam-se três derrotas seguidas, duas sob a liderança de João Pereira e uma já com o atual técnico, Rui Borges, há uma semana, em Leipzig, por 2-1.

O Sporting ganhou ânimo com o triunfo alcançado no sábado na receção ao Nacional, por 2-0, o que lhe permitiu aumentar a vantagem no topo da I Liga, em contraste com o Benfica, que perdeu por 3-1 com o Casa Pia e foi igualado no domingo pelo FC Porto, ambos a seis pontos de distância da liderança.

A formação treinada por Bruno Lage deverá encontrar mais dificuldades no estádio da Juventus, na qual alinha o internacional português Francisco Conceição e que já tem assegurado um lugar no play-off (entre o nono e o 24.º posto), mas ainda ambiciona o apuramento direto para os oitavos de final.

Os italianos, quintos classificados na Série A, quererão, na pior das hipóteses, manter-se na metade superior das equipas apuradas para o play-off e com isso beneficiar de estatuto de cabeça de série no sorteio, agendado para 31 de janeiro.

Tal como o Benfica, a Juventus sofreu no sábado uma derrota comprometedora na Liga italiana, em Nápoles, por 2-1, e o percurso recente na 'Champions' também não é animador, com apenas uma vitória nos cinco derradeiros jogos, ainda que também só tenha perdido um.

O Benfica poderia estar numa posição mais confortável se não tivesse desbaratado por duas vezes a vantagem de dois golos na ronda anterior, frente ao FC Barcelona, que venceu no Estádio da Luz por inusitado 5-4, a terceira derrota das 'águias' na prova, na qual ostenta também três triunfos e um empate.

Os catalães, segundos classificados, são uma das duas únicas equipas com a presença assegurada nos 'oitavos', a par do líder Liverpool, que pode concluir esta fase com um percurso 100% vitorioso se se impuser na visita ao PSV Eindhoven.

O Real Madrid, atual 16.º colocado, joga em Brest, na expectativa de terminar num lugar mais consentâneo com o estatuto de detentor do troféu e recordista de títulos, com 15 cetros, enquanto o Manchester City, campeão europeu em 2023, tem uma última oportunidade de se manter em prova, ao receber o Club Brugge.

Treinado pelo português Sérgio Conceição, que sucedeu ao compatriota Paulo Fonseca, o AC Milan está em posição mais vantajosa, no sexto posto, e não deverá ser o Dínamo Zagreb que impedirá o segundo clube mais titulado, com sete troféus, de seguir diretamente para os oitavos de final.