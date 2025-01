FC Porto visita Gil Vicente obrigado a responder a Sporting e Benfica

O FC Porto visita hoje o Gil Vicente, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, obrigado a vencer para seguir no segundo lugar, após o triunfo do Benfica, e a um ponto do líder Sporting.

Depois da vitória dos 'encarnados' na sexta-feira ante o Famalicão (4-0), os 'leões', campeões em título, triunfaram sábado em casa do Rio Ave (3-0), seguindo em primeiro com três pontos de vantagem para as 'águias' e abrindo provisoriamente para quatro os pontos de vantagem para os 'dragões'.

Assim, a formação orientada por Vítor Bruno terá de bater o 12.º posicionado, que não perde há cinco jogos para o campeonato, e quebrar a tendência de falta de aproveitamento nas partidas fora de casa.

De resto, os 'azuis e brancos' perderam, há seis dias, no reduto do Nacional, no reatar de uma partida interrompida, pondo fim a três vitórias seguidas -- a última vez que não o fizeram foi precisamente fora de portas, num empate em Famalicão (1-1).

Antes desse encontro, agendado para as 20:30, o Sporting de Braga visita o Estrela da Amadora, às 18:00, e poderá 'descolar' do Santa Clara, quinto classificado que sábado perdeu por 3-2 na receção ao Estoril Praia e soma os mesmos 31 pontos dos minhotos.

A equipa de Carlos Carvalhal procura somar o segundo triunfo seguido no campeonato, após fazer tombar o Benfica em pleno Estádio da Luz (2-1), visitando o 13.º classificado, que pontuou em três das últimas cinco jornadas.

Pelas 15:30, o oitavo classificado Moreirense, sem vencer há quatro jogos, recebe o 'renascido' Farense, em 17.º e penúltimo lugar, mas tendo pontuado em quatro das últimas cinco rondas.

À mesma hora, o 15.º classificado Nacional recebe o 16.º posicionado AVS, em lugar de play-off de permanência, com as duas equipas separadas por um ponto na luta pela manutenção.

A jornada antecede o regresso na próxima semana dos compromissos europeus, em que o Benfica recebe o FC Barcelona na terça-feira e o Sporting visita o Leipzig na quarta-feira, ambos em jogos da sétima e penúltima ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, com o FC Porto e o Sporting de Braga em ação na Liga Europa, na quinta-feira.

O fecho da 18.ª ronda é na segunda-feira, com o Boavista-Casa Pia.

Programa da 18.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 jan:

Benfica - Famalicão, 4-0.

- Sábado, 18 jan 2025:

Santa Clara - Estoril Praia, 2-3.

Rio Ave - Sporting, 0-3.

Vitória de Guimarães - Arouca, 2-2.

- Domingo, 19 jan:

Moreirense - Farense, 15:30.

Nacional - AVS, 15:30.

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18:00.

Gil Vicente - FC Porto, 20:30.

- Segunda-feira, 20 jan:

Boavista - Casa Pia, 20:15.