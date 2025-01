Benfica perde frente ao Barcelona em jogo de loucos

Um golo de Raphinha no último lance do encontro ditou hoje a derrota do Benfica por 5-4 na receção ao Barcelona, em jogo da sétima jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões de futebol.

Os 'encarnados' estiveram na frente do marcador até aos 86 minutos, tendo chegado a dispor de dois golos de vantagem em duas ocasiões, aos 3-1 e 4-2, mas acabaram por ceder nos instantes finais, num encontro que teve uma 'chuva' de golos, que se juntou ao temporal que caiu, principalmente durante a segunda parte.

O grego Pavlidis foi uma das figuras do encontro, ao anotar um 'hat trick', aos dois, 22 e 30 minutos, o último de grande penalidade, tendo o outro golo benfiquista sido apontado por Ronald Araujo na própria baliza, aos 68, enquanto, pelo lado catalão, o polaco Robert Lewandowski 'bisou', aos 13 e 78, ambos de grande penalidade, o brasileiro Raphinha também fez dois golos, aos 64 e 90+6, e Eric Garcia foi o autor do outro tento.

Com esta derrota, o Benfica vê ficar em risco a possibilidade de assegurar a presença no play-off de acesso aos oitavos de final, sendo agora 18.º, com 10 pontos, tendo ainda uma difícil deslocação a Turim na última jornada para defrontar a Juventus, enquanto o Barcelona, segundo, com 18, está diretamente apurado para os 'oitavos'.