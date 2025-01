Estádio do Sporting com interdição parcial para a recepção ao Bolonha

O Sporting foi punido pela UEFA com a interdição parcial do estádio José Alvalade no jogo com o Bolonha, da oitava jornada da Liga dos Campeões de futebol, devido à utilização de artefactos pirotécnicos, anunciou hoje o clube lisboeta.

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD foi notificada da decisão da UEFA que determinou a interdição do setor A14 do Estádio José Alvalade para a oitava jornada da UEFA Champions League, como sanção pelo uso indevido de artefactos pirotécnicos, nesse setor, em jogos anteriores da competição", indica o comunicado publicado no sítio oficial do Sporting na Internet.

O castigo da UEFA implica que "os detentores de 'gamebox full' no setor A14 estarão impedidos de utilizar o seu título" no encontro com a equipa italiana, que se disputa em 29 de janeiro, tal como os detentores de bilhete de jogo para este setor.

O campeão português e líder isolado da I Liga "lamenta o impacto" que a interdição terá junto dos sócios e adeptos e "reforça o apelo ao comportamento responsável, sublinhando que um novo incumprimento terá repercussões ainda mais significativas para o clube".

O Sporting ocupa o 23.º lugar na nova fase de liga da 'Champions', dois acima da zona de eliminação, a uma jornada do fim, enquanto o Bolonha é 28.º classificado e já está afastado da fase seguinte da mais importante prova europeia de clubes.