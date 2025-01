Durante mais de trinta anos, só o PSD foi poder, intercalado com vitórias da oposição em alguns palcos. Talvez por este vício, o PSD ainda se dirige hoje à oposição como se esta fosse apenas isso: uma oposição ao poder que considera naturalmente seu.

Só que isto já não é bem assim. Nem o PSD detém ainda um poder absoluto, nem a oposição é apenas oposição. No caso do JPP, a verdade é que somos poder num dos mais relevantes concelhos da Madeira, e temos vindo a afirmar um projeto de poder através do nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Um e outro têm sido sucessivamente reforçados pelos madeirenses.

No caso de Santa Cruz, temos já um percurso de quase 12 anos de poder, com provas dadas, com medidas inovadoras que derrotam a ideia peregrina de que só o PSD sabe governar.

Em Santa Cruz, provámos exatamente o contrário. Ou seja, provámos não apenas que nem só o PSD sabe governar, como ainda provámos que é possível fazer mais e melhor do que o PSD faz e fez.

Durante estes 12 anos, recuperámos uma câmara falida contra todas as previsões de derrota, lutámos contra as várias dificuldades que nos criaram, lutámos por medidas inovadores que todos criticaram e que depois copiaram. Estou-me a lembrar da taxa turística, mas também das várias medidas sociais que criaram programas pioneiros ainda hoje combatidos pelo PSD, porque põem a nu a sua própria incapacidade em áreas cruciais como a saúde. O nosso apoio às pequenas cirurgias foi e é criticado por figuras de topo do PSD que continuam a navegar à vista, enquanto a saúde dos madeirenses naufraga num oceano tumultuoso de falhas, de escassez crónica de medicamentos, de listas de espera intermináveis e de explicações e desculpas que culminaram recentemente em acusações aos próprios doentes, como se estes fossem os culpados da incúria e da incompetência vigente no PSD.

O PSD ainda não se deu conta, mas o poder está a escapar-lhe das mãos, não apenas porque tem vindo a perder terreno e força nos sucessivos atos eleitorais, mas sobretudo porque tem vindo a perder a confiança dos madeirenses, cada vez mais conscientes de que não é apenas o PSD que sabe governar, e cada vez mais alerta para as falhas de uma falsa elite política que se governa, mas que tem sido incapaz de governar a Região, no sentido de uma melhoria da qualidade de vida. Perante o falhanço cada vez mais notório, restam atos de desespero, pobres truques, ridículas explicações e desculpas, e delirantes anúncios de megalomanias inconsequentes. São carros na via rápida que refletem a melhoria de vida dos madeirenses, são doentes culpados da ineficácia do sistema de saúde, são teleféricos e campos de golfe, são delírios.

Enquanto isso, a oposição, concretamente o JPP, mostra que é possível fazer melhor, que é possível uma política de causas e de verdade, que é possível um poder do povo.

Não tenho dúvidas: somos poder!