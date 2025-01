Associação Náutica de Câmara de Lobos vence Taça da Madeira de Maratona

A Associação Náutica de Câmara de Lobos foi a grande vencedora da Taça da Madeira de Maratona em canoagem. A equipa vencedora somou 86 pontos. Já o segundo lugar foi entregue ao Centro Treino Mar com 84 pontos e o terceiro lugar ao Clube Naval da Calheta com 62 pontos.

No total, compareceram na linha de largada 87 embarcações, envolvendo 87 atletas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico

O clube campeão irá representar a Madeira na Taça de Portugal de Maratona, a ter lugar de 16 de Fevereiro em Melres, Gondomar.