Somos Câmara de Lobos

A poucos dias de assinalar o 595.º aniversário da freguesia de Câmara de Lobos, dirijo-me a todos para partilhar um balanço dos últimos 11 anos em que eu e a minha equipa tivemos o privilégio de liderar esta belíssima freguesia. Este é um momento de retrospetiva sobre os três mandatos autárquicos que agora entram na sua reta final. Sendo a última sessão solene do Dia da Freguesia deste executivo, é também uma oportunidade para prestar contas à nossa população pelo trabalho desenvolvido ao longo de quase 12 anos, em que estivemos sempre empenhados em dignificar o nome de Câmara de Lobos.

A nossa caminhada autárquica teve início a 17 de outubro de 2013, com um orçamento modesto que cresceu ao longo dos anos, fruto de muito trabalho, perseverança e da busca incessante por novos parceiros e projetos. Para exemplificar essa evolução, o nosso primeiro orçamento foi de 191.836,00 €, enquanto o último atingiu os 598.585,00 €. No total, aplicámos 4.725.275,97 € em áreas prioritárias como apoio social, educação, obras de proximidade, cultura, eventos e meio ambiente.

No apoio social, crescemos significativamente, beneficiando famílias e populações específicas, como os nossos idosos, através de projetos e iniciativas que somaram meio milhão de euros. Este apoio foi essencial para melhorar a qualidade de vida de muitos dos nossos fregueses mais vulneráveis.

Na educação, consideramos desde o início que o investimento nas nossas escolas era um pilar estratégico. Distribuímos material escolar, organizámos atividades de interesse público e estivemos ao lado dos alunos e das suas famílias. Ao longo destes anos, alocámos mais de 300 mil euros às nossas crianças e jovens, contribuindo para o seu desenvolvimento académico e pessoal.

As obras de proximidade tornaram-se uma referência deste executivo. Realizámos intervenções em 195 acessos pedonais, o que beneficiou diretamente cerca de 30% da nossa população que não vive à beira da estrada principal. Investimos mais de 800 mil euros neste âmbito, melhorando significativamente a mobilidade e a qualidade de vida dos nossos habitantes. Foi particularmente gratificante testemunhar o impacto positivo destas ações na vida das pessoas e receber o seu genuíno agradecimento.

No apoio à cultura, reconhecemos desde cedo o potencial da nossa terra, repleta de músicos, artistas e instituições culturais de destaque. Investimos mais de 900 mil euros em iniciativas culturais, quer através de projetos próprios, quer apoiando terceiros. Este trabalho reforçou a identidade cultural da nossa freguesia e deu visibilidade aos nossos talentos locais.

Nas questões ambientais, adotámos uma postura pioneira. Em parceria com a ARM, investimos na rede de saneamento básico nos acessos pedonais, melhorando as condições de salubridade e saúde pública. Recebemos reconhecimentos a nível local, regional e nacional, incluindo o galardão ouro no projeto Eco Freguesias, pelas boas práticas ambientais. Fomos também premiados com o primeiro lugar no projeto “Junta na Freguesia”, por termos recolhido a maior quantidade de equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida a nível nacional, o que resultou num prêmio monetário de 30 mil euros. Estas conquistas demonstram o nosso compromisso com um futuro mais sustentável.

Apesar dos recursos limitados, alcançámos muito porque nunca desistimos. Assumimos mais competências com o município, procurámos novas formas de financiamento através de fundos comunitários e gerámos receitas próprias. Fomos incansáveis na busca por soluções que beneficiassem a nossa freguesia.

Ao final deste percurso autárquico, sentimos um profundo orgulho e um forte sentimento de dever cumprido. Convido todos a celebrar connosco o 595.º aniversário da Freguesia de Câmara de Lobos, na Sessão Solene de Comemoração que se realizará no próximo dia 20 de janeiro, segunda-feira, pelas 19h00, no Museu de Imprensa da Madeira (MIM). Juntos, vamos reconhecer e valorizar tudo o que alcançámos ao longo destes anos.

Obrigado por terem feito parte desta jornada e pelo vosso apoio constante à nossa belíssima freguesia.