Idoso cai na via pública e é levado ao hospital

Um homem, estrangeiro, com 86 anos de idade, foi ontem à noite vítima de queda na via pública da qual resultou ferimentos no couro cabeludo.

A vítima do acidente que aconteceu pelas 21h17 na Rua D. Carlos I , na zona velha do Funchal, foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirense que, após os primeiros socorros, o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.