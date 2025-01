O que significa a Taxa de Esforço?

Há um elemento na vida financeira de todos nós, especialmente daqueles que têm créditos em seu nome, que, não raras vezes, passa despercebida: a taxa de esforço.

Se já ouviu falar desta taxa, mas não sabe em que é que consiste, como se calcula e qual a sua importância, este artigo é para si. Além disso, falaremos sobre ferramentas financeiras como o simulador de crédito consolidado, que podem ajudar a reduzir o peso das suas prestações mensais, aliviando a sua taxa de esforço.

Começamos este guia por definir o que é a taxa de esforço e qual o seu impacto no seu orçamento mensal.

Taxa de Esforço: definição e importância

A taxa de esforço corresponde a uma fórmula aritmética cuja finalidade é dar-lhe a conhecer que percentagem do seu orçamento é ou será alocado para o pagamento de prestações de crédito.

Além de ser importante para aferir o impacto de um crédito nas suas finanças pessoais, a taxa de esforço é, igualmente, extremamente frutuosa na comparação entre diferentes propostas de crédito, uma vez que, dado que a prestação faz parte da fórmula de cálculo, poderá perceber qual das propostas lhe permite poupar mais.

Esta taxa não é apenas importante para si. A generalidade das instituições de crédito utiliza a taxa de esforço como fator na análise de risco que faz para cada cliente.

Caso a taxa de esforço seja demasiado alta, isto é, se ultrapassar os 35% recomendados pelo Banco de Portugal, poderá ter dificuldades em ver um crédito aprovado, dificuldade que é exponenciada se a sua taxa ultrapassar os 50%.

Como calcular a sua taxa de esforço?

A taxa de esforço segue uma fórmula que lhe facilita o cálculo.

Dessa fórmula vão fazer parte as despesas totais que tenha com prestações de crédito e os rendimentos mensais, também totais, do seu agregado familiar:

Fórmula da Taxa de Esforço = Encargos financeiros com as prestações mensais de crédito / Rendimentos mensais totais do agregado familiar x 100

Como sublinhamos, o resultado deste cálculo será importante para não só aferir a sua saúde financeira, como para que as instituições de crédito façam a sua avaliação de risco.

Qual a taxa de esforço ideal para aprovar um crédito?

Apesar de não existir uma taxa de esforço ideal legalmente estipulada, como referimos anteriormente, o Banco de Portugal exorta os consumidores a não gastarem mais do que 35% do seu orçamento mensal em prestações de crédito.

Caso a taxa de esforço ultrapasse esta percentagem, um potencial pedido de crédito dificilmente será aprovado pela instituição de crédito.

Para que isso não ocorra, é importante que monitorize, regularmente, a sua taxa de esforço, especialmente quando se preparar para pedir um novo crédito ao consumo ou se sua ideia passa por baixar a sua taxa de esforço e ver-se livre das prestações de crédito que estão a drenar o seu orçamento mensal.

Se o objectivo é eliminar créditos e fazer baixar a sua taxa de esforço, então a solução passa por pedir um crédito consolidado.

Qual o impacto do crédito consolidado na sua taxa de esforço?

Ao recorrer a um crédito consolidado, a instituição de crédito irá liquidar todos os seus empréstimos pessoais ficando, deste modo, como sua única credora.

Além disto, com a consolidação de créditos, ficará com apenas uma prestação mensal (mais baixa do que a média das anteriores), poderá obter um prazo de reembolso mais alargado, beneficiar de taxas de juro mais reduzidas e ainda, se for essa a sua vontade, pedir um financiamento extra.

No total, com a consolidação de créditos, poderá poupar até 60% em prestações mensais, percentagem que fará descer, significativamente, a sua taxa de esforço, senão veja:

Tem dois créditos no valor total de 15 mil euros e prestações mensais daí decorrentes de 700 euros. Como tem um rendimento mensal de 1350 euros, a sua taxa de esforço será, neste momento, de:

Taxa de Esforço: 700/1350 x 100 = 51,8%

Com esta taxa de esforço, não só dificilmente conseguirá contratar um novo crédito, como o próprio pagamento das prestações atuais estão em risco.

De modo a ultrapassar estas limitações impostas por uma alta taxa de esforço, decide recorrer ao crédito consolidado do UNIBANCO que lhe garante um processo de contratação 100% digital extremamente rápido.

Quando entra na página online desta instituição de crédito com várias décadas ao serviço dos consumidores portugueses, será brindado com um simulador de crédito consolidado que lhe permite calcular o valor da prestação mensal que ficará a pagar em função do montante de financiamento (entre 5 mil e 75 mil euros) e prazo de reembolso (de 24 a 84 meses) que escolher.

Como só pretende eliminar os 15 mil euros em dívida decorrente dos dois créditos ao consumo que, actualmente, num prazo de 84 meses, este simulador vai dar-lhe uma prestação mensal de 283,15 euros*.

Além de poupar mais de 400 euros por mês, o crédito consolidado UNIBANCO vai fazer com que a sua taxa de esforço reduza em 30%:

Taxa de Esforço com o Crédito Consolidado UNIBANCO: 283,15/1350 x 100 = 20,9%

* A simulação apresentada diz respeito a um financiamento de €15.000 a pagar em 84 mensalidades de €283,15. TAN 13,700% e TAEG 15,9%. MTIC €24.049,89.