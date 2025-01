Sporting distanciado de Benfica e FC Porto em lesões na primeira metade da época

O campeão nacional e líder isolado Sporting distanciou-se de Benfica e FC Porto em lesões na primeira metade da temporada, com 14 futebolistas afetados, acentuando essa tendência durante a curta passagem do treinador João Pereira.

Referência 'leonina' há cinco épocas, o médio ofensivo Pedro Gonçalves nunca pôde ser utilizado pelo sucessor de Ruben Amorim, após ter saído com problemas musculares na coxa direita na primeira parte da reviravolta vitoriosa na visita ao Sporting de Braga (4-2).

Esse desafio da 11.ª jornada da I Liga, em 10 de novembro, marcou a despedida do agora treinador dos ingleses do Manchester United e ditou uma paragem longa do internacional luso, que falhou os 12 duelos seguintes do Sporting e ainda não atuou sob alçada de Rui Borges, contratado em 26 de dezembro ao Vitória de Guimarães para render João Pereira.

Pedro Gonçalves esteve também indisponível nos últimos dois jogos da seleção nacional no Grupo A1 da Liga das Nações, em novembro, tal como já havia acontecido no mês anterior, quando nova lesão muscular o tirou de sete encontros, cinco dos quais pelo clube.

Outra figura inutilizada por João Pereira e Rui Borges é o ala esquerdo Nuno Santos, que sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito há quase três meses e não voltará a atuar esta época, após ter estado indisponível nos três primeiros desafios do Sporting.

Já o defesa central Gonçalo Inácio perdeu seis partidas na viragem do ano civil, juntando-as a outras duas anteriores pelo clube e quatro na seleção principal lusa, num somatório igual às 12 ausências de dois companheiros de setor, o neerlandês Jeremiah St. Juste e Eduardo Quaresma - limitado em três fases distintas e inapto por duas vezes nos sub-21.

Os médios Daniel Bragança, de fora há oito jogos, e Hidemasa Morita, com quatro duelos falhados na era João Pereira, também tiveram problemas musculares depois da saída de Ruben Amorim, tendo o japonês voltado ao boletim clínico antes da final da Taça da Liga, tal como o defesa esquerdo brasileiro Matheus Reis, volvidas três ausências anteriores.

Marcus Edwards, com oito desafios perdidos, Ousmane Diomande, com cinco, dois deles pela Costa do Marfim, Vladan Kovacevic (três) ou Franco Israel, Zeno Debast e o capitão Morten Hjulmand (cada um com dois) também passaram pelo boletim clínico do Sporting.

Mais desanuviado andou o Benfica, cuja principal 'baixa' prolongada tem sido o extremo direito Tiago Gouveia, ausente há 25 encontros, devido a uma intervenção cirúrgica ao ombro direito em agosto, à qual se seguiu uma artroscopia do menisco do joelho direito.

Irregular tem sido o regresso à Luz do médio Renato Sanches, que voltou a contrair uma lesão muscular na coxa direita, fruto da qual já tinha falhado cinco duelos de setembro e outubro, antes de mais nove entre novembro e dezembro, com um edema nos adutores.

Entorses no tornozelo condicionaram Gianluca Prestianni e Andreas Schjelderup em 10 e quatro partidas, respetivamente, enquanto Leandro Barreiro perdeu seis por questões musculares, tal como aconteceu com Jan-Niklas Beste, Fredrik Aursnes em dois, número atingido por Alexander Bah, Tomás Araújo, só nos sub-21 lusos, e Benjamín Rollheiser.

Quadro clínico similar teve o FC Porto, encimado com as roturas ligamentares do joelho trazidas de 2023/24 pelo central espanhol Iván Marcano, inapto nos 26 jogos disputados de agosto a dezembro, e pelo lateral esquerdo nigeriano Zaidu, de fora dos primeiros 13.

Se o lateral canhoto Francisco Moura está ausente há três partidas, com uma entorse no tornozelo esquerdo, o médio sérvio Marko Grujic perdeu 16 - dois deles pela Sérvia - por queixas num calcanhar, dupla à qual se juntaram recentemente o defesa direito Martim Fernandes, afetado na coxa direita, e o médio argentino Alan Varela, na anca esquerda.

Uma tendinite na coxa direita tirou João Mário de quatro jogos, mais um do que Wendell, com uma concussão cerebral, e Fábio Vieira, limitado na coxa direita, zona onde Deniz Gül contraiu uma rotura na estreia pela Turquia, tendo falhado dois duelos dos 'dragões'.

Além das competições nacionais, Sporting e Benfica disputam a Liga dos Campeões e o FC Porto acompanha na Liga Europa o Sporting de Braga, cujas principais 'baixas' foram Robson Bambu (16 jogos), Paulo Oliveira (15), Rodrigo Zalazar (13) e João Moutinho (11).

O naipe de representantes lusos nas provas da UEFA integra ainda Vitória de Guimarães, que rumou diretamente aos oitavos de final da Liga Conferência com o segundo lugar na fase de liga, por entre queixas de Jorge Fernandes (15 jogos), Bruno Gaspar (oito), Toni Borevkovic, Jesús Ramírez e Mikel Villanueva (todos com sete) ou Gustavo Silva (seis).

Nos restantes primodivisionários, o lanterna-vermelha Boavista viu os guarda-redes João Gonçalves, habitual titular, e Luís Pires sofrerem roturas ligamentares do joelho no mesmo treino, com o Arouca, 17.º e penúltimo, a distinguir-se em frequência e duração de lesões.