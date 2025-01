ANAC confirma que regras do subsídio de mobilidade não foram alteradas

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) veio a público esclarecer as recentes notícias relacionadas com uma suposta alteração com o Subsídio Social de Mobilidade, para os residentes do Porto Santo.

"Tendo em conta que se mantém inalterado o quadro regulatório aplicável, não foram modificados nem o entendimento sobre a aplicação do regime às viagens entre o continente e a Região Autónoma da Madeira e entre esta Região e a Região Autónoma dos Açores, nem os procedimentos a aplicar sobre a mesma matéria", pode ler-se no comunicado.

Mais se esclarece que, no âmbito do Subsídio Social de Mobilidade, não existe qualquer diferenciação, em termos de elegibilidade, entre bilhetes adquiridos em separado, ou bilhetes únicos, o que também é aplicável às ligações entre o Continente, ou os Açores, e o Porto Santo. Autoridade Nacional da Aviação Civil

A Autoridade informa ainda que já remeteu aos CTT uma comunicação oficial reiterando este esclarecimento.