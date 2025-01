Homem que traficava droga no Porto Santo em prisão preventiva

Um homem de 55 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública no Porto Santo, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção fora do flagrante delito.

Segundo um comunicado emitido, o arguido já havia sido detido o ano passado por duas vezes no espaço de um mês, pelo crime de tráfico de estupefacientes (cocaína e haxixe). À data, após submissão a 1.º interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coacção de apresentações diárias na Esquadra da área de residência, mas o indivíduo continuou a traficar.

A investigação prosseguiu e detectou que o arguido persistiu na actividade ilícita, tendo vendido produto estupefacientes a dois jovens com 17 anos, os quais foram interceptados na posse de duas doses de haxixe para consumo próprio.

“Perante o perigo de continuação da actividade criminosa o Ministério Público propôs que o arguido fosse sujeito a novo interrogatório judicial, o que sucedeu no dia de ontem, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão em regime de permanência na habitação. Enquanto aguarda a existência de condições para a aplicação da medida de coacção imposta, o arguido ficará em regime de prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal”, informa a PSP.