Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio da mulher no Cadaval

O Tribunal de Loures decidiu hoje aplicar a medida de prisão preventiva a um homem indiciado dos crimes de tentativa de homicídio e violência doméstica sobre a sua companheira, no Cadaval, disse fonte da GNR à agência Lusa.

O homem, de 40 anos, vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Em esclarecimentos enviados à agência Lusa, o Tribunal da Comarca Lisboa Norte confirmou a medida de coação, mas apenas por um crime de violência doméstica.

O tribunal sublinhou "a gravidade e crueldade dos atos em causa, sugerindo total indiferença pelos bens jurídicos protegidos, ausência de autocrítica para o seu desvalor e incapacidade de controlo dos impulsos", apesar de suspeito não ter qualquer cadastro pelo mesmo crime.

Os juízes justificaram também a aplicação da prisão preventiva com o facto de existir "um muito elevado perigo de continuação da atividade criminosa, sendo previsível que o arguido, tendo acesso à vítima, repita este tipo de comportamentos ou outros de maior gravidade, com consequências verdadeiramente irreversíveis".

"O forte perigo de perturbação do decurso do inquérito na modalidade de aquisição e conservação da prova" e o perigo de perturbação da tranquilidade publica foram também considerados.

No sábado, o homem terá agredido com arma branca a sua companheira num contexto de violência doméstica, na Sobrena, no concelho do Cadaval, distrito de Lisboa.

Quando a GNR chegou ao local dos crimes, a vítima, de 39 anos, encontrava-se no exterior da residência onde o casal habita.

A vítima foi transportada ao hospital de Torres Vedras pelos bombeiros do Cadaval para ser assistida, disse o comandante da corporação, David Santos, à agência Lusa.

O homem foi detido pela GNR e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.