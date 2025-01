Preventiva para ladrão apanhado em flagrante no Funchal

Um homem com 49 anos vai ficar preso preventivamente após ter sido detido em flagrante delito a roubar um estabelecimento no Funchal. De acordo com o Comando Regional da PSP Madeira a detenção ocorreu na madrugada de quarta-feira, 15 de Janeiro.

"Para esta detenção contribuiu o relato de uma testemunha que presenciou o assalto no Caminho do Comboio - Funchal, tendo acionado a PSP através do número 112", conta a nota de imprensa divulgada esta sexta-feira.

E conta mais: "A rápida deslocação da patrulha policial para o local possibilitou a detenção do assaltante à saída de um prédio ali existente, na posse de diverso material eletrónico que não soube justificar a proveniência. A recolha de indícios de prova apurou que o suspeito terá acedido ao interior do prédio através de uma porta exterior que se encontrava aberta. Já no seu interior terá escalado uma varanda, a qual possibilitou o acesso a uma janela das instalações da empresa 'NOS-Madeira'. Neste espaço ter-se-á apoderado de um tablet e de um computador portátil, pelo que estes objetos foram apreendidos aquando da sua detenção."

Sendo "reincidente neste tipo de crime" e "suspeito da autoria de 3 assaltos a estabelecimentos nos últimos 3 meses", o detido foi apresentado a um juiz, "para efeitos de 1.º interrogatório judicial" que "deu-se no dia de ontem e face ao trabalho efetuado pela PSP, ao testemunho recolhido e antecedentes criminais do mesmo, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva", conclui a nota.