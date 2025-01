Universidade da Madeira acolhe formação internacional

De 27 a 31 de Janeiro, a Universidade da Madeira (UMa) será palco da segunda acção de formação integrada no projecto europeu isUP-AgrO: 'Unlocking the Potential for Agricultural Research on an EU Outmost Region: boosting ISOPlexis centre'.

A formação será dinamizada por investigadores do Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Espanha, que é parceiro deste projecto, e tem como público-alvo os investigadores do Centro ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar da Universidade da Madeira, técnicos e alunos.

O projecto isUP-AgrO 'Unlocking the Potential for Agricultural Research on an EU Outmost Region: boosting ISOPlexis centre', é coordenado pela Universidade da Madeira e tem como objectivo tornar o ISOPlexis uma referência europeia em investigação em Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar.

Neste projecto estão envolvidos dois centros de investigação de renome internacional: o IRNAS-CSIC de Espanha, e a Universidade de Parma, em Itália, bem como a participação da empresa portuguesa de inovação Saturntech. Conta ainda com a colaboração e apoio de diversas entidades e parceiros regionais, sendo de realçar o apoio da Unidade de Implementação da Estratégia Regional de Especialização Inteligente e da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

Para concretizar os objectivos definidos no projecto está prevista uma ampla estratégia de partilha de conhecimento entre parceiros, que compreende investigação conjunta, intercâmbio de especialistas, formação e treino, escolas de verão conjuntas, workshops, realização de um simpósio internacional, bem como a participação em conferências e outras actividades de divulgação.