'Art in Forum' acolhe exposição 'O Limite como Impulso'

A exposição multidisciplinar 'O Limite Como Impulso', organizada pelo Projeto InFinito, inaugura amanhã, dia 16 de Janeiro, às 18 horas, no 'Art in Forum', localizado no piso 1 do centro comercial Fórum Madeira.

Na edição de 2024, o Projeto InFinito desafiou seis artistas - Coletivo Mirone (Grafitti / Artes Plásticas), Samwell (Pintura a óleo), Mariana Valle Lima (Fotografia), Old Boy (Ilustração Digital) e Samuel Jarimba (Ilustração tradicional) - a explorar o conceito de “limite como impulso” por meio de uma exposição artística multidisciplinar.

Inspirados pelo tema central 'InFinito' e pelo subtema 0O limite como impulso', os artistas criaram obras com recurso a diversas expressões artísticas, como fotografia, ilustração digital, ilustração tradicional, pintura a óleo, graffiti e artes plásticas.

A exposição 'O Limite Como Impulso' já esteve presente no Festival Multidisciplinar InFinito, passou pelo Museu Casa da Electricidade, sendo o 'Art in Forum', o espaço eleito para ser exibida pela última vez aos olhos do grande público.

Na inauguração estarão presentes o director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, o director regional de Juventude, André Alves, as responsáveis pelo projecto InFinito, Inês Costa Neves e Laura Andrade e, ainda, o artista Samwell Zibra.