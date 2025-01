JPP aponta habitação, custo de vida e saúde como prioridades

Os três eixos fundamentais traçados pelo JPP, “no caso de vir a ter responsabilidades governativas” na Região, são a Habitação, o custo de vida e a saúde. Isso mesmo foi anunciado hoje, por Élvio Sousa, após uma reunião com a direcção da ACIF.

O líder do partido explicou as propostas para as empresas e recolheu contributos da associação que representa o tecido empresarial da Região para a actualização do programa de governo JPP. “Mais habitação é um compromisso urgente da nossa parte; melhor gestão da saúde e redução do custo de vida", são os principais pilares.

Estes eixos estão plasmados em 10 “grandes compromissos” que serão anunciados brevemente. Élvio Sousa evocou como exemplo de algumas soluções que apresentou aos dirigentes da ACIF para reduzir o custo de vida, nomeadamente a disponibilidade política para garantir um ferry em alternativa ao avião.

O JPP diz-se ainda pronto a "baixar impostos alargando o diferencial fiscal a todos os escalões do IRS em 30%”. “Julgamos que este nosso projecto irá contribuir para estimular o trabalho, o poder de compra e melhorar a qualidade de vida, e se as pessoas confiarem no JPP como solução governativa, vamos fazer uma redução de 3% no IVA, em dois anos, nas taxas normal e intermédia, a partir de cortes nas despesas do Governo e na Administração Pública", apontou o líder do partido.

Quanto à reunião com a ACIF, concluiu que leva “compromissos pertinentes” focados na valorização das empresas e no tecido empresarial regional.