Sporting soma terceira derrota seguida na 'Champions' na visita ao Leipzig

O Sporting sofreu hoje a terceira derrota seguida na Liga dos Campeões de futebol, ao perder em casa dos alemães do Leipzig, por 2-1, em jogo da sétima jornada da fase de liga.

O esloveno Benjamin Sesko adiantou os alemães (19 minutos), mas o goleador Viktor Gyökeres, lançado no decorrer da segunda parte, empatou para os 'leões' (75), antes de o dinamarquês Yussuf Poulsen (78) garantir o primeiro triunfo e os primeiros pontos dos 'touros vermelhos' na presente edição da 'Champions', obrigando o Sporting a ter de discutir o apuramento para o play-off na última jornada.

A formação 'leonina', que vinha de desaires com Arsenal (5-1) e Club Brugge (2-1), segue provisoriamente no 19.º lugar, em zona de play-off, com 10 pontos, e, dentro de uma semana, no dia 29, recebe o Bolonha, na oitava e última ronda da fase de liga. Já o Leipzig, que não tem qualquer hipótese de seguir em frente, é 30.º, com três pontos.