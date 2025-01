'Pergunta à tua alma', de Oli Veira, apresentado amanhã no Museu Casa da Luz

O auditório do Museu Casa da Luz será palco, amanhã, pelas 17h30, do lançamento do livro 'Pergunta à tua alma' da autora Oli Vieira.

A obra, dedicada a todos os que acreditaram na força da sua vontade, é um tributo especial aos três filhos da autora – Manuel, Moisés e Bernardo – que a apoiaram no percurso até à concretização desta publicação. Ao longo das 127 páginas, Oli Vieira propõe uma viagem introspectiva que explora sentidos essenciais à vida, convidando os leitores a fortalecer a confiança e o compromisso com seus ideais e projectos.

"Embarque neste barco para fazer esta viagem e descobrir as infinitas possibilidades que existem para ser feliz, saudável, bem-sucedido, próspero e encontrar dentro de si próprio as respostas", desafia a autora.

A sessão de apresentação contará com a participação de Xavier Agrela, conhecido pelo seu trabalho no canal Naminhaterra TV, que fará a apresentação do livro. A vertente musical ficará a cargo de Andrea Vergel, cantora, pianista e compositora luso-descendente, que brindará os presentes com três momentos musicais durante o evento.

A obra estará disponível para aquisição no dia do lançamento.