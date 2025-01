Oferta de casas para arrendar aumentou 66% no Funchal

A capital madeirense foi uma das capitais de distrito/região autónoma onde mais aumentou a oferta de casas para arrendar no 4.º trimestre de 2024, fixando-se em mais 66% e 6.º lugar entre 18 analisadas pelo portal Idealista.

De acordo com a habitual análise ao 'stock' do parque habitacional português disponível para arrendar nos últimos três meses do ano passado, há a regista uma subida de "59%, face ao que estava disponível no mesmo período de 2023.

Segundo uma análise de dados daquele que se diz "o principal Marketplace imobiliário do sul da Europa", é o distrito de Aveiro que "liderou o aumento na oferta de casas para arrendar nos últimos doze meses, com um impressionante crescimento de 111%. Seguiram-se as capitais de distrito de Braga (80%), Lisboa (72%), Faro (72%), Leiria (70%), Funchal (66%), Porto (63%) e Coimbra (59%). Com aumentos inferiores a 50%, estão Viana do Castelo (44%), Setúbal (43%), Bragança (38%), Castelo Branco (28%), Santarém (24%), Beja (14%), Vila Real (12%) e Guarda (11%). Em sentido contrário, o stock diminui Portalegre (-14%) e Ponta Delgada (-5%)", frisa.

Também por distritos e ilhas analisados, "a oferta de habitação disponível para arrendar subiu em 17" dos 18 no último ano, sendo que a média nacional foi de +59%. "A liderar a lista encontra-se Aveiro (85%), Viana do Castelo (79%), Beja (76%), Braga (65%) e Porto (64%) como os distritos onde 'stock' para arrendar casa mais aumentou. Seguem-se Faro (63%), Leiria (60%), Coimbra (60%), Lisboa (58%), Castelo Branco (51%), Santarém (49%), ilha da Madeira (46%), Setúbal (38%), Vila Real (35%), Guarda (29%), Portalegre (29%) e Bragança (12%)", sendo que "o 'stock' desceu na ilha de São Miguel (-80%)" e figura-se como "o único distrito/ilha analisado onde há menos casas para arrendar".

