Fotobiografia da escultora Amélia Carvalheira apresentada na Madeira

É no âmbito das celebrações do 96.º aniversário da morte da Madre Virgínia Brites da Paixão que, amanhã, dia 17 de Janeiro, pelas 18h30, a Igreja do Imaculado Coração de Maria recebe a apresentação da fotobiografia de Amélia Carvalheira, escultora que tem nesta igreja as suas duas únicas peças que se encontram na Madeira.

O momento contará com a presença do autor da obra, José Cruz, bem como de Sirgado Ganho, na Universidade Católica Portuguesa, que falará sobre a espiritualidade da Madre Virgínia a partir dos seus textos autobiográficos. Contará com moderação de Graça Alves, escritora e actual directora do Museu de Arte Sacra do Funchal.

Ainda no âmbito destas celebrações, nota para Eucaristia que será celebrada às 8h30, na capela do Mosteiro de Santo António, na casa onde nasceu e viceu a Madre Virgínia, conhecida pelos dons de santidade que lhe são reconhecidos.