China ultrapassa Estados Unidos no número de cientistas de topo

A China ultrapassou nos últimos anos pela primeira vez os Estados Unidos em número de peritos de alto nível na área da ciência e tecnologia, de acordo com um estudo de uma instituição chinesa.

A análise, elaborada pela unidade de investigação Dongbi, incluiu dados relativos ao período entre 2020 e 2024 e revelou que o número de cientistas de topo na China aumentou, enquanto o número nos Estados Unidos diminuiu.

A equipa responsável pelo relatório recolheu uma amostra de mais de 40.000 artigos científicos altamente citados, publicados entre 2020 e 2024 em 129 revistas académicas internacionais de topo numa série de disciplinas, extraindo depois informações sobre os autores.

Wu Dengsheng, fundador da Dongbi Data e professor na faculdade de administração da Universidade de Shenzhen, disse que a análise mostrou o quanto o setor está a mudar em todo o mundo.

"Nos últimos cinco anos, o panorama global do talento científico e tecnológico de alto nível sofreu profundas alterações", afirmou Wu.

"A China e os EUA estão a dominar de forma consistente, mas com tendências diametralmente opostas", apontou.

Em termos de distribuição, os cientistas de topo da China estão concentrados na costa leste do país e em cidades de primeira linha, enquanto os norte-americanos estão principalmente agrupados em universidades e institutos de investigação na Califórnia e em Massachusetts.

A Academia Chinesa de Ciências, a maior organização científica do mundo, com mais de 100 institutos em toda a China, encabeçou a lista com 3.615 cientistas de topo. Este número é muito superior ao da Universidade de Harvard, com 1.683, e ao da Universidade de Stanford, com 1.208.

Fora dos EUA e da China, o número de cientistas de topo na Alemanha manteve-se relativamente estável durante o período de cinco anos, revelando apenas um ligeiro declínio, enquanto a Grã-Bretanha e a França registaram uma tendência decrescente. O Japão e a Austrália também registaram declínios tanto no número como na percentagem global de cientistas de topo.

As conclusões do relatório, juntamente com os resultados de outras análises semelhantes, apontam para uma mudança na força científica entre os EUA e a China nos últimos anos.

De acordo com um relatório publicado em 2023 pelo Instituto de Informação Científica e Técnica da China, sob a tutela do Ministério da Ciência e Tecnologia, a China contribuiu com quase um terço dos artigos académicos publicados nas revistas internacionais mais influentes em 2022.

Foi a primeira vez que a China ultrapassou os EUA para assegurar a primeira posição a nível mundial.

Na última edição da Nature - uma das mais antigas e prestigiadas revistas científicas - publicada a 8 de janeiro, quase metade dos estudos incluía trabalhos de investigadores de etnia chinesa.