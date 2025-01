Avião com avaria aterrou no Porto Santo

Um avião B 737 da TUI, que alegadamente apresentava uma avaria técnica aterrou durante a tarde ontem no Aeroporto do Porto Santo.



O aparelho teve ficar na ilha dourada até resolver o problema e os passageiros passaram a noite em hotéis, mas já regressaram ao aeroporto para embarcar.



A aeronave da TUI vai levantar voo diante esta manhã, com destino a Madeira.