Novo presidente da Protecção Civil da Madeira visita instituições no Porto Santo

O presidente da Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira, Richard Marques, está na ilha do Porto Santo para realizar uma série de visitas às instituições locais.

Um dos locais que visitou foi o quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

"No que concerne ao Porto Santo eleva-se as necessidades de acção. Tem que haver a capacidade em função dos riscos, em função da casuística, mas, sobretudo, dos riscos de ter uma capacidade instalada, que nos permita ficar confortáveis, quer para a rotina do dia-a-dia, quer perante uma situação de exepçao termos um primeiro impacto até que possa haver apoio da ilha da Madeira”, disse ao DIÁRIO.

Nesta visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, Richard Marques teve oportunidade de conhecer bem aquela infraestrutura, acompanhado pelo presidente da associação dos BVPS, Gregório Pestana, e do comandante Carlos Drumond.

Sempre acompanhado por Roberto Silva, responsável pelo gabinete da administração pública do Porto Santo, foi recebido na Câmara Municipal pelo presidente Nuno Batista, e irá também visitar outras instituições locais.