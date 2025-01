Trump dará início a eventos de posse com recepção em campo de golfe em Washington

O Presidente eleito norte-americano, Donald Trump, iniciará as cerimónias de posse com uma receção, no sábado, no seu campo de golfe nos arredores de Washington, com lançamento de fogo-de-artifício, informou esta segunda-feira o seu gabinete.

A agenda continuará no dia 19 de janeiro, domingo, com uma visita ao Cemitério Nacional de Arlington, onde depositará uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, seguindo-se um comício numa arena da capital norte-americana para celebrar a sua vitória eleitoral.

A posse acontecerá, conforme estabelece a Constituição, em 20 de janeiro, dia em que o republicano participará em diversos eventos.

Trump começará o dia da tomada de posse com uma missa na Igreja de St. John e depois tomará chá na Casa Branca com o Presidente cessante, Joe Biden.

O republicano, que já governou o país entre 2017 e 2021, tomará posse ao meio-dia nas escadarias do Capitólio e, mais tarde, assinará os primeiros decretos presidenciais no mesmo edifício.

Trump almoçará no Congresso, passará em revista as tropas e será o protagonista do tradicional desfile presidencial do Capitólio até à Casa Branca, pela Avenida Pensilvânia.

Seguir-se-á uma cerimónia de assinatura de decretos no Salão Oval e, à noite, participará em três bailes inaugurais com a primeira-dama, Melania Trump.

No dia 21 de janeiro, o novo Presidente assistirá a uma missa na Catedral Nacional de Washington.

De acordo com o jornal The New York Times, Trump arrecadou mais de 170 milhões de dólares (166,4 milhões de euros) para os seus eventos de tomada de posse, um valor recorde impulsionado por doações de grandes empresas como Amazon e Meta.