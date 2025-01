Capitania cancela aviso de vento forte, mas mantém aviso de mau tempo no mar

Após vários dias de avisos constantes para o mau tempo, devido ao vento forte e agitação marítima forte, a Capitania do Porto do Funchal, emitiu um aviso de cancelamento do mau tempo de sinal 6, após receber do IPMA a actualização meteorológica, reflectindo ainda o cancelamento do aviso de vento forte.

De acordo com o IPMA, restam apenas avisos amarelo para a agitação marítima forte para as costas Norte da Madeira e do Porto Santo, que calcula ondas de 4 a 5 metros até às 15 horas desta quinta-feira, situação que leva, também a Capitania a manter activo este aviso, para já, até amanhã às 6h00.

Mesmo assim, apesar do cancelamento do aviso de vento, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade.

Também "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", salienta a autoridade de segurança marítima.

Assim, quando se prepararem para ir para o mar ou estão nas zonas costeiras, todos devem ter estas cautelas:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;