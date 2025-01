Formação dá início à preparação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais

A primeira formação do Serviço Regional de Protecção Civil em 2025 foi destinada a lançar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR). O presidente deste serviço, Richard Marques, destacou a importância da especialização no programa de aprontamento do dispositivo operacional da Região para os os incêndios rurais.

A formação, intitulada 'Curso de Segurança e Comportamento do Incêndio Rural', decorreu entre os dias 13 e 16 de Janeiro de 2025 e reuniu bombeiros da Região para aperfeiçoar competências técnico-operacionais sobretudo no que concerne às condições de segurança nos teatros de operações.

A acção é acreditada pela Escola Nacional de Bombeiros e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu+, no âmbito do programa MADEIRA 20-30.

Segundo nota à imprensa, na sua intervenção, Richard Marques destacou o papel fundamental da formação contínua e da utilização de metodologias inovadoras para enfrentar os crescentes desafios impostos pelos incêndios rurais na Região. "A dinâmica dos incêndios rurais nos diferentes territórios exigem uma adaptação constante dos nossos dispositivos de resposta, absorvendo mais conhecimento e introduzido ferramentas inovadoras e facilitadoras da ação de quem tem a responsabilidade de proteger e socorrer, defender património e salvaguardar o ambiente", referiu o presidente.